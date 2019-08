Angst vor der neuen Welt

Auf Wahlkampfveranstaltungen greift US-Präsident Donald Trump seit Wochen junge Parlamentarierinnen der Demokratischen Partei an, weil sie es wagen, seine Politik zu kritisieren. Trump forderte die vier Frauen mehrfach auf, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzugehen, wenn es ihnen in den USA nicht gefalle. Doch Trumps Problem ist, dass alle vier Staatsbürgerinnen der USA sind: Alexandria Ocasio-Cortez’ Familie stammt aus Puerto Rico, sie selbst wurde in New York City geboren. Rashida Tlaibs Eltern sind aus Palästina eingewandert, sie kam in Detroit zur Welt. Die Afroamerikanerin Ayanna Pressley wurde in Chicago geboren. Und Ilhan Omar ist gebürtige Somalierin, wurde aber schon als Teenagerin in den Vereinigten Staaten eingebürgert.

Mit Beleidigungen gegen diese Frauen stachelt Trump seine Anhängerschaft zu Hasstiraden an. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Greenville, North Carolina, skandierten Trumps Anhänger während einer seiner Attacken auf di...