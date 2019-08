»Lehren aus dem Untergang ziehen«

Sie waren bis 2013 an der chinesischen Botschaft als Militärattaché tätig und haben das Buch »China, wie ich es sehe« von Egon Krenz übersetzt. Was interessiert Leser in der Volksrepublik am Buch eines deutschen Autors?

Egon Krenz ist ja nicht irgendein Autor, sondern er war einmal Staats- und Parteichef eines befreundeten Landes. Und er hat seit Jahrzehnten den sozialistischen Weg chinesischer Prägung aufmerksam verfolgt und kommentiert. Er ist, glaube ich, inzwischen zum siebten Mal im Lande. In seinem Buch analysiert er mit aus der Perspektive eines Ausländers unter anderem den politischen Bericht von Generalsekretär Xi Jinping auf dem XIX. Parteitag der KP Chinas (November 2017). Wie er das macht u...