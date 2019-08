Nur ganz anders

Die Sonne brennt. Unter einem großen Baum steht eine Gruppe von Schülern. Es ist die Jahrgangsstufe acht des Albert-Schweizer-Gymnasiums in Marl. Heute wird auf dem schuleigenen Sportplatz geprobt. Einlauf in Formation. Dann herauslösen. »Langsam, Abstand halten, schön Abstand halten.« Ich stelle mir vor, wie es wohl am Ende aussehen wird, das Gesamtbild. Ein Boot soll es sein, Symbol des Zusammenhalts und der Gastfreundschaft. »Komm, wir bauen uns ein Boot …«

»Nicht träumen! Du musst gucken, dass du nicht zu nah an den Vordermann rankommst.« Mein Vordermann heißt Bianca. Sie ist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Bei der ersten Probe, das war noch im Mai, hat sie mir über den Kopf gestreichelt. Ein Knistern. Seitdem darf ich manchmal bei ihrer Gruppe stehen. Sie geben mir Süßigkeiten und lassen mich an ihren Gesprächen teilhaben: Wendy und New Kids on the Block. Bianca hat einen kurzen Pony und einen Pferdeschwanz, der beim Laufen wippt. Weil...