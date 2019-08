Paris est libre

Am 25. August 1944 befreite die Widerstandsbewegung zusammen mit Einheiten der französischen Streitkräfte Paris. Nach schweren Kämpfen war es gelungen, die kampflose Übergabe der Hauptstadt beim deutschen Besatzungskommandanten Dietrich von Choltitz zu erreichen. Als sichtbares Zeichen der Befreiung aus eigener Kraft fand bereits am Folgetag in Anwesenheit von General Charles de Gaulle eine Siegesparade auf den Champs-Élysées statt. Als die ersten US-amerikanischen Panzerverbände zwei Tage später in Paris eintrafen, wurde der Marsch wiederholt. Die Pariser waren immer noch glücklich über das Ende der deutschen Besetzung, aber es war nur ein »Aufguss« der Parade zwei Tage zuvor.

Der Erfolg der Résistance geht auf ihre gesellschaftliche Breite zurück. Sie unterschied sich darin von den Widerstandsbewegungen in anderen europäischen Ländern, denn in ihr kämpften linke und bürgerliche Kräften sowie ehemalige Angehöriger des französischen Militärs gemeinsam. Di...