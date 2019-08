Völkerentzweier des Tages: Soziale Netzwerke

Die sozialen Netzwerke des Westens werden chinesenfrei – zumindest, wenn solche Nutzer eine Meinung haben und die Frechheit besitzen, diese zum Ausdruck zu bringen. Es seien rund 200 Youtube-Konten, ein gutes Dutzend Facebook-Profile sowie ganze 200.000 Twitter-Accounts gesperrt worden, teilten die Unternehmen mit. Das Vergehen der Gebannten: Kritik an der Hongkonger »Demokratiebewegung«. Es sei »politischer Streit gesät« worden, so Twitter. Für die Tagesschau ist das logisch: Die Netzwerke »werden immer wieder dazu missbraucht, um Desinformation zu verbreiten«, so der öffentlic...