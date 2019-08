Abchasien wählt

Am Sonntag sind 160.000 Bürger der international nur von wenigen Staaten anerkannten Republik Abchasien zur Wahl eines neuen Staatsoberhauptes aufgerufen. Amtsinhaber Raul Chadschimba tritt wieder an, während ein von Experten lange als Favorit gehandelter Gegenkandidat ausgefallen ist: Aslan Bschania, ehemaliger Geheimdienstchef Abchasiens, fiel im April einer Vergiftung zum Opfer, liegt nun in Moskau im Krankenhaus und nimmt nicht an der Abstimmung teil.

Die Wahl war auf Bitten der Opposition von Juli auf August verschoben worden. Trotzdem gehen die Regierungsgegner gespalten ins Rennen. Gute Chancen auf einen Erfolg werden dem Chef der Veteranenpartei, Alchas Kwizinija, sowie dem ehemaligen Übergangsaußenminister Oleg Arschba eingeräumt. Hauptthemen im Wahlkampf waren die wirtschaftlich schlechte Lage des Landes und die grassierende Korruption.

Nachdem wütende Demonstranten dafür gesorgt hatten, dass der damalige Präsident Alexander Ankwab auf einen rus...