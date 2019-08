»Unteilbar« in Dresden

An diesem Sonnabend will das »Unteilbar«-Bündnis in der Hauptstadt des Freistaates Sachsen seine Forderung nach einer »offenen, freien und solidarischen Zivilgesellschaft« erneut auf die Straße bringen. Die Großdemonstration in Dresden ist Teil bundesweiter Aktionen gut eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und wird von den Organisatoren in einer Mitteilung vom Mittwoch als »Höhepunkt des Sommers der Solidarität« betrachtet. Sie erwarten demnach Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Dresden und ganz Sachsen sowie »zahlreiche Besucher, die mit Sonderzügen aus Berlin und mehr als 60 Bussen aus ganz Deutschland anreisen«. Für zwölf der 16 Bundesländer wurde im Vorfeld über Anreisemöglichkeiten informiert.

Die Route der Dresdener Großdemonstration be...