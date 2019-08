Da kommt noch was

Am Sonnabend beginnt mit der 74. Vuelta a España die letzte Grand Tour der Straßenradsportsaison. Vom 24. August bis zum 15. September warten 21 Etappen über insgesamt 3.272 Kilometer auf das Peloton. Es ist bedauerlich, inzwischen jedoch zur unsäglichen Normalität geworden, dass die Vuelta nicht im Ansatz die Bezeichnung »Rundfahrt« verdient. In den Süden der iberischen Halbinsel geht es nur ganz kurz. Nach dem Start an der Costa Blanca geht es in den Norden, der Etappenplan ist reichlich zerfasert. Lediglich die baskische Metropole Bilbo (Bilbao) ist im Laufe der zweiten Rennwoche erst Ziel- und dann Startort des darauf folgenden Tagesabschnittes. Die weiteren Etappenstarts erreichen die Fahrer größtenteils nur nach langer Anreise mit Bus, Laster, Pkw oder Flugzeug. Das beeinträchtigt nicht nur die Regeneration der Sportler nachhaltig, sondern lässt auch die Ökobilanz mächtig i...