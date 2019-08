Kontakte bestätigt

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat Kontakte seiner Regierung mit Funktionären der US-Administration bestätigt. Während einer Veranstaltung am Dienstag (Ortszeit) sagte er in Caracas, schon seit Monaten stehe man mit Vertretern von US-Präsident Donald Trump in Verbindung. Dafür habe er ausdrücklich seine Zustimmung erteilt. »Es gibt verschiedene Kontakte auf verschiedenen Wegen, um einen Prozess zur Regelung des Konflikts mit dem nordamerikanischen Imperium einzuleiten«, erklärte er. »So wie ich mich in Venezuela um einen Dialog bemüht habe, habe ich auch nach Wegen gesucht, damit Präsident Donald Trump das wirkliche Venezuela hört.« Der Chef des Weißen Hauses sei über die Realitäten der Bolivarischen Republik belogen worden.

Zuvor hatte Trump selbst am Rande eines Treffens mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis die Kontakte mit Caracas eingeräumt: »Ich möchte nicht sagen, mit wem, aber wir sprechen mit ihnen auf sehr hoher Ebene.«

Die Aufregu...