Auch in der CDU mehrheitsfähig

Auf Schützenhilfe aus der Heimat kann Olaf Scholz sich immer verlassen. Einstimmig unterstützte der Vorstand des Hamburger Landesverbandes am Dienstag die Kandidatur des Vizekanzlers und der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz für den SPD-Vorsitz – noch bevor sich das Duo am Mittwoch in der Bundespressekonferenz in Berlin präsentierte. Hamburgs SPD-Chefin, die Scholz-Ziehtochter Melanie Leonhard, dekretierte: »Mit Erfahrung, Durchsetzungskraft und klugen Ideen für das Land und die deutsche Sozialdemokratie haben beide das Rüstzeug für diese große Aufgabe.«

Näheres zu diesen Ideen war in der Pressekonferenz am Mittwoch allerdings nicht zu erfahren. Die Statements von Scholz und der außerhalb von Brandenburg bislang unbekannten Geywitz waren eher allgemein gehalten. Es gehe ihnen darum, die SPD »wieder auf Vordermann zu bringen«, erklärte Geywitz. Scholz befand, angesichts der »langen Tradition und Bedeutung der Sozialdemokratie« müsse seine Pa...