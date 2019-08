Deir Al-Sor im Fadenkreuz

Im syrischen Gouvernement Deir Al-Sor bildet der Euphrat eine natürliche Demarkationslinie zwischen syrischen Regierungstruppen und ihren iranischen und russischen Verbündeten im Westen und den von US-Truppen und französischen Spezialeinheiten unterstützten Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) im Osten. Nach der Einnahme des letzten vom »Islamischen Staat« (IS) gehaltenen Ortes Baghus durch die SDK im März zeichnen sich in der wüstenähnlichen Region neue Konflikte ab.

Zur Herausforderung für die SDK gestaltet sich das Verhältnis mit den örtlichen arabischen Stämmen. Die Bündnispolitik der konservativen Stämme ist pragmatisch am Wohlergehen der eigenen Angehörigen orientiert. Ausschlaggebend ist weniger eine politische oder religiöse Überzeugung, sondern welche Seite die meisten Mittel zur Verfügung stellt und am wenigsten in die Autonomie der Gruppen eingreift. Wechselnde taktische Allianzen mit der syrischen Regierung, dem IS und den SDK sind daher kei...