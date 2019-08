Maaßen auf Wahlkampftour durch Sachsen

Seit Tagen sorgt die »Causa Maaßen« erneut für Unruhe. Nachdem der geschasste Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in der Vergangenheit die Hetzjagd von Neonazis und Rassisten auf vermeintliche Nichtdeutsche in Chemnitz geleugnet hatte, lässt Hans-Georg Maaßen (CDU) aktuell einmal mehr keine Gelegenheit aus, um gegen die eigene Partei Stimmung zu machen und diese wegen ihrer Flüchtlingspolitik sowie eines von ihm ausgemachten vermeintlichen Linksrucks zu attackieren. Unterstützt wird der frühere Geheimdienstchef dabei nicht nur von der am äußerst rechten Rand der CDU aktiven »Werteunion«, sondern auch von AfD-Anhängern.

In den letzten Wochen reiste Maaßen ausgerechnet auf Einladung des sächsischen Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth (CDU) durch den Freistaat, um dort für seine kruden, teils von rechten Verschwörungsideologien geprägten Positionen zu werben. Maaßen schaltet sich auffällig stark in den sächsischen Wahlkampf ein u...