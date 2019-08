Nachschlag: Debattenkulturkampf

In einem Staat, dessen gesamte Kultur in einen kleinen Plastikbeutel passt, wenn seine Bürger auf Reisen gehen, geben Politiker viel auf etwas, das sie »Debattenkultur« nennen. Ein Tilman Kuban wähnt die nun in seiner Partei in Gefahr, wofür ihm unlängst der Begriff »Gleichschaltung« eingefallen ist. Der Chef der CDU-...