Illegale Deals

In knapp zwei Wochen sind Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Alexa Hennings ist für ihr Feature »Süße Krankheit Elbhang« (DLF 2019; Di., 19.15 Uhr, DLF) nach Dresden gereist. In der sächsischen Hauptstadt, wo jeden Montag die Pegida-Anhänger ihren Hass auf die Straße tragen, hat sie unter anderem den Stadtteil Loschwitz als Soziotop für rechtes Gedankengut unter die Lupe genommen.

Um Gaston Glock, Chef des österreichischen Waffenherstellers Glock, dreht sich Verena Dürrs Hörspiel »Herr im Garten« (BR 2019; Di., 20 Uhr, DLF). »Spekulation in zwölf Szenen« ist darauf angelegt, den Familienunternehmer als Beispiel zu zeigen, das repräsentativ ist auch für andere Managertypen. Glock wird direkt angesprochen: Mit emotionslos in Du-Form vorgetragenen Meldungen, bei denen es sich um zusammengetragene Nachrichten etwa von Schießereien an Schulen und öffentlich gewordenen illegalen Deals handelt. In dagegengeschnittenen Monologszenen, die im Obstgarten spielen, r...