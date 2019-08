Mysterium des Tages: Diosdado Cabello

Die Nachrichtenagentur AP beweist Phantasie. Am Montag verbreitete sie eine als »exklusiv« gekennzeichnete Nachricht: Diosdado Cabello, »der als mächtigster Mann in Venezuela nach Präsident Nicolás Maduro angesehen wird«, habe sich im Juli in Caracas mit einer Person getroffen, »die in engem Kontakt mit der US-Regierung steht«. Die Agentur beruft sich auf »hochrangige Regierungskreise«.

Aber wer ist Cabello eigentlich? AP klärt die Leser auf: »Als Vorsitzender der Nationalversammlung verfügt Cabello über die Macht, Maduro des Amtes zu entheben.« Vorsitzender der Nationalversamml...