Überflüssig und zeitraubend

Die deutsche Wirtschaft hat ein Problem ausgemacht: Zwar steigt die Qualifikation der Beschäftigten. Was sie in einer bestimmten Zeit leisten, halte damit aber nicht Schritt. Warum die Arbeitsproduktivität immer weniger wächst, hat nun das unternehmernahe Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) untersucht.

Studienautor Karl Brenke zufolge ist der seit Jahrzehnten andauernde Abwärtstrend beim Wachstum der Arbeitsproduktivität ein zentrales Problem entwickelter Volkswirtschaften. In Frankreich sehe es genauso aus wie in Deutschland, ebenso in Finnland. In den USA sei die Produktivität zwischendurch gewachsen, in jüngerer Zeit habe sie aber wieder stark nachgelassen.

An einer geringen Qualifikation der Arbeitskräfte liegt das nicht. Die sei im Gegenteil kräftig gewachsen. In Deutschland, der EU und anderen Industrieländern hätten immer mehr Beschäftigte einen akademischen Abschluss.

In der Bundesrepublik wachse auch der Anteil jener, die mit ...