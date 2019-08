Jubel und Ärger

Im Sudan haben der Militärische Übergangsrat und das Oppositionsbündnis »Kräfte für Freiheit und Wandel« (FFC) am Sonnabend ein Abkommen zur Bildung einer gemeinsamen Übergangsregierung unterzeichnet. Auf 250 Seiten regelt es, wer in den nächsten 39 Monaten in welchem Bereich das Sagen haben wird. Nach Ablauf dieses Zeitraums soll dann das Volk in freien Wahlen entscheiden, von wem es regiert werden will. Wie der Fernsehsender BBC berichtete, feierten im Anschluss Zehntausende auf den Straßen der Hauptstadt Khartum.

Zur Unterzeichnung waren nach Angaben der amtlichen sudanesischen Nachrichtenagentur SUNA die Präsidenten aus Tschad, Kenia, dem Südsudan und der Zentralafrikanischen Republik angereist. Ägypten und Äthiopien schickten ihre Ministerpräsidenten, die EU war durch den finnischen Außenminister Pekka Haavisto vertreten. »Was wir heute erreicht haben, hat den Stellenwert des Landes erhöht«, sagte General Abdel Fattah Al-Burhan, Vorsitzender des Mili...