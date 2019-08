»Das Appartement kostet monatlich 4.381 Euro«

Sie protestieren gegen das Geschäftsmodell von Airbnb und riefen vergangenen Donnerstag dazu auf, eine von der sogenannten Gastgeber-Plattform angebotene Wohnung in Düsseldorf öffentlich zu begehen. Wie groß ist das Problem in der Stadt am Rhein?

Allein über die Plattform Airbnb werden in Düsseldorf mindestens 3.400 Wohnungen ständig vermietet. Die meisten von ihnen werden gewerblich genutzt, stehen Wohnungssuchenden demzufolge nicht mehr zur Verfügung. Gerade im ehemaligen Arbeiterviertel Oberbilk gab es traditionell Wohnraum für Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen, etwa auch für Krankenschwestern, Erzieherinnen, Feuerwehrleute. Genau dort werden heute über Airbnb Wohnungen im hochpreisigen Sektor angeboten, für mehr als 100 Euro täglich. So kann viel mehr Geld eingenommen werden als bei einem regulären Mietverhältnis. Deshalb haben wir eines dieser Appartements angemietet, um dort eine öffentliche Begehung zu machen.

Welches Objekt haben Sie ...