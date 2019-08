Der Weg zum Fallbeil

An den »Ständigen Ausschuss zur Klärung sämtlicher Welträtsel«, welcher beim Binder-Heurigen in Wien-Floridsdorf in Permanenz tagt

Hoher Ausschuss!

Am 13. Dezember 2006 verabschiedete die UNO-Generalversammlung in New York die »Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen«. Das Übereinkommen wurde seither von 179 Staaten angenommen und zählt neben der Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945 zu den grundlegenden völkerrechtlichen Dokumenten. Beide sind Säulen der Weltzivilisation.

Mit Stichtag 1.1.2019 beträgt die Weltbevölkerung exakt 7.674.575.312 Menschen, einige sterben gerade, andere befinden sich auf dem Weg aus dem Mutterleib.

Jährlich wird die Erde um die Bevölkerung Deutschlands oder der Türkei oder des Iran oder der Demokratischen Republik Kongo, also um mehr als 80 Millionen Menschen bunter und vielfältiger. Somit steigt auch die weltweite Zahl behinderter Menschen. Weltbank und Weltgesundheitsorganisation beziffern ihren An...