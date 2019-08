Der Preis des Lobs

Als der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, damit »drohte«, US-Soldaten aus Deutschland nach Polen zu verlegen, fühlte sich Warschau wieder einmal geschmeichelt und aufgewertet. Als US-Präsident Donald Trump es danach etwas zu toll trieb und bei einer Pressekonferenz am 9. August sagte, Polen sei phantastisch und das einzige Land weltweit, das den USA auf eigene Kosten eine ganze Militärbasis einrichte, fiel sogar Teilen der politischen Klasse in Warschau auf, dass sich der »Transaktionspolitiker« Trump da über seine treuesten Vasallen in Europa objektiv lustig machte. Große Folgen hatte das bisher nicht. Außenminister Jacek Czaputowicz schob am Freitag morgen in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur nach: Polen sei auch bereit, jene US-Marinemission im Persischen Golf zu »unterstützen«, der Berlin gerade eine Absage erteilt hatte.

Aus Sicht der polnischen Regierung ist alles gut, was die Position der B...