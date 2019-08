»Sie unterstützt lieber Bundeswehr-Konzerte«

Sie engagieren sich im brandenburgischen Strausberg in einer Gruppe namens »Kulturoffensive« unter dem Motto: »Ihr bekommt uns nicht klein«. Wer will Sie »klein bekommen«?

Zunächst: Wir sind eine lose Sammlung von Strausbergern, die sich für Kunst und Kultur in der Stadt engagieren. In den vergangenen Jahren war der Kulti – so nennen Einheimische unseren Kulturpark – immer wieder Grund für Diskussionen. Anwohner beschwerten sich wegen des Lärms, Veranstaltungen konnten nicht stattfinden oder mussten verkürzt werden. Um 24 Uhr müssen alle Aktivitäten beendet sein. Mit der Folge, dass Leute vorzugsweise eher nach Berlin fahren, als abends in Strausberg zu bleiben.

Pardon, aber wer will Sie »klein bekommen«?

Na ja, anfangs war ein Verein für den Kulti zuständig, der sich aber aufgelöst hat. Seit Anfang des Jahres ist nun wieder die Stadtverwaltung verantwortlich. Seitdem erleben wir ständig Probleme. Wir haben mehrfach versucht, dass alle Beteiligten an eine...