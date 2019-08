Kapitaler Mythos

»Hunderte Morgen Land zum Wandern«, so ist die Mail-Order-Anzeige überschrieben, die man im Sommer 1969 in allen wichtigen US-Publikationen lesen konnte. »Geht doch mal drei Tage lang spazieren, ohne einen Wolkenkratzer oder eine Verkehrsampel zu sehen. Lasst einen Drachen steigen, legt euch in die Sonne. Kocht euch das Essen selber und atmet saubere Luft. Zeltet draußen: Wasser und Toiletten sind vorhanden. Zelte und Campingartikel gibt es im Campinggeschäft.« Musik soll es auch geben, aber die Kunstausstellungen, der Schmuck-, Klamotten- und Antiquitätenmarkt, die angebotenen Workshops und natürlich das grandiose Naturerlebnis sind den Veranstaltern augenscheinlich eher der Rede wert. Die »Woodstock Music and Art Fair« vom 15. bis zum 18. August 1969 sollte von Anfang an mehr als ein Konzert sein – ein Stammestreffen, eine Kirchenversammlung, eine Manifestation des gerade angebrochenen »Wassermannzeitalters«, mithin eine Leistungsschau der Gegenkultur.

