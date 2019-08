Bis ihr euch alle liebt

Drei Jahre nach »Wer bringt mich jetzt zu den anderen« (2016) hat die deutsche Indiepop-Supergroup Die Höchste Eisenbahn mal wieder ihre kreativen Ideen auf Albumlänge gebündelt. Eingespielt binnen einer Woche in Klausur im Wendland, deutlich keyboardlastiger als üblich, mit allerlei komischen Geräuschen, produziert vom Promiproduzenten Moses Schneider (Tocotronic, Beatsteaks, Olli Schulz) und randvoll mit Sounds der jüngeren und älteren Popgeschichte von The Who über The Smiths und Phil Collins bis hin zu The Moody Blues und Simon & Garfunkel.

Dabei vertraut und baut die Band weiterhin auf die poetischen wie performativen Qualitäten der beiden Sänger und Texter Moritz Krämer und Francesco Wilking, die je unterschiedlich, aber zusammen doch unvergleichlich ihre hintersinnigen Texte zu nölen wissen. Darin geht es zum Beispiel um Liebesbeziehungen, in denen die Liebe ungleich verteilt ist, um den Erziehungsberechtigten-Blues und allerlei Alltagsbeobacht...