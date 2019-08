»Brief der Völker der Welt« an António Guterres

Mehr als eine Million Menschen haben bereits einen an UN-Generalsekretär António Guterres gerichteten Brief unterzeichnet, in dem die Vereinten Nationen zur Solidarität mit Venezuela gegen die US-Aggression aufgefordert werden. Während der Text in dem südamerikanischen Land als Schreiben der Bevölkerung an Guterres gehalten ist, wird im Ausland unter einem inhaltlich deckungsgleichen Text Unterstützung gesammelt, der als »Brief der Völker der Welt« an das Oberhaupt der Vereinten Nationen tituliert ist. Wir dokumentieren den Text in Auszügen, die Unterschriftenliste kann unter www.jungewelt.de heruntergeladen werden.

Geehrter Dr. António Guterres,

wie Sie aufgrund Ihrer hohen und ehrenvollen Verantwortung sicherlich wissen, hat die Regierung der Vereinigten Staaten einseitig, mit Unterstützung nahestehender Regierungen und politischer Minderheiten Venezuelas, eine Reihe geplanter und hinterlistiger wirtschaftlicher, politischer und psychologischer Aggressi...