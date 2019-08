Schreibblockaden

Ich weiß was, was du nicht schreibst! Droht schlechte Presse den guten Ruf zu ramponieren, lassen Unternehmen und Prominente immer häufiger ihre Anwälte von der Leine. Und mit ein wenig Druck und diplomatischem Geschick landet der fertige Artikel am Ende dann doch nicht im Blatt. Der Medienrechtsprofessor Tobias Gostomzyk von der TU Dortmund und der freie Journalist Daniel Moßbrucker sind in einer aktuellen Studie der Frage nachgegangen, mit welchen Mitteln unliebsame Berichterstattung heutzutage schon im Vorfeld der Veröffentlichung verhindert wird und in welchem Ausmaß dies geschieht. Ermittelt haben sie dabei »harte« und »weiche« Methoden, von denen letztere offenbar immer öfter »erfolgreich« sind.

Für die Untersuchung »Wenn Sie das schreiben, verklage ich Sie!« wurden Interviews mit über 40 Journalisten und Dutzen...