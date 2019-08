Die purpurnen Flüsse

In einem erbarmungswürdigen TV-Programm hält man sich am besten an Klassikerwiederholungen. Der Pariser Inspektor Niémans jagt in den Bergen bei Grenoble einen Serienmörder, während der einheimische Kommissar Kerkerian im 300 Kilometer entfernten Sarzac nach Grabschändern fahndet. Die Polizisten treffen bei ihren Recherchen aufeinander und erkennen, dass ihre Fälle miteinander verwoben sind. Alle Spuren führen zu einer Eliteuniversität, deren Mauern ein düsteres Geheimnis bergen. Elite halt. F 2000.

Kabel eins, 20.15 Uhr

Flussaufwärts

Zwei Halbbrüder erfahren vom Tod ihres Vaters und machen sich auf die Reise. Erst vor kurzem haben die beiden Männer...