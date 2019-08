Rotlicht: Pressefreiheit

Der Ursprung der Presse in Europa hatte wirtschaftliche Gründe. In der frühen Neuzeit entstand mit dem grenzüberschreitenden Handel das Bedürfnis nach regelmäßig erscheinenden, verlässlichen Informationen über Preisentwicklungen und Verkehrswege. So veröffentlichte die Regierung von Venedig ab 1556 monatlich die handgeschriebenen Notizie Scritte (Geschriebene Nachrichten), die eine Gazeta, die kleinste Münze, kosteten.

Der von Johannes Gutenberg etwa 1450 erfundene Buchdruck bedeutete nicht nur eine technische Revolution, er verband sich mit dem Bedürfnis des Handelsbürgertums nach solchen Informationen, bald aber auch mit dem nach politischer und moralischer, tendenziell gegen die Theologie gerichteter Debatte, nach Gewissensfreiheit und religiöser Toleranz. Mit der Aufklärung und der Verbreitung des Begriffs »Öffentlichkeit«, der nach der Französischen Revolution von 1789 zum Schlagwort des europäischen Liberalismus wurde, verband sich die Forderung nac...