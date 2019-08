»Unsere« Frauen

Frauen sind im Umfeld der AfD nach wie vor eine Minderheit. Allerdings dürfen die Versuche der Rechten, sich nicht allein als »Retter des Abendlandes«, sondern auch als »Beschützer der Frauen« aufzuspielen, nicht leichtfertig abgetan werden. Ausbleibende Kritik und fehlender Widerstand nicht zuletzt von seiten der Linken spielen den Reaktionären in die Hände, deren vielfach auf Falschnachrichten gegründete Propaganda bis in den Mainstream reicht. Dies analysiert das Autorenkollektiv Fe.In in seinem neuen Buch »Frauen*rechte und Frauen*hass. Antifeminismus und die Ethnisierung von Gewalt«, aus dem wir mit freundlicher Genehmigung der Autorinnen und des Verbrecher-Verlags vorab einen gekürzten Auszug veröffentlichen. (jW)

In Deutschland war es vor allem der Fall Kandel, der der Organisierung rechter Frauen in der und um die AfD den bis heute anhaltenden Aufschwung brachte. Dieser ist aber zeitlichen Konjunkturen und bezeichnenden regionalen Ausprägungen unt...