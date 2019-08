Solarbranche im Aufschwung

Gute Laune in der Solarbranche der Bundesrepublik: Aus Sonnenenergie wird inzwischen fast genausoviel Strom gewonnen wie in Steinkohlekraftwerken. Im ersten Halbjahr haben Photovoltaikanlagen rund 25 Terawattstunden in das öffentliche Stromnetz eingespeist, meldete die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag mit Verweis auf das »Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme« (ISE). Damit produzierten Solaranlagen rund 5,6 Prozent mehr Strom als im Vorjahreszeitraum. Im Juni soll die Sonnenenergie sogar erstmals die stärkste Energiequelle in einem einzelnen Monat gewesen sein, noch vor der Braunkohle und der Windkraft.

Zudem werden immer mehr neue Solaranlagen angeschlossen. Von Januar bis Mai seien demnach rund 40.000 Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 1.800 Megawatt neu ans Stromnetz gekommen. An das Spitzenjahr 2012 kommt die Summe allerdings noch nicht heran. Damals kamen laut Bundesnetzagentur insgesamt 7.600 Megawatt hinzu. Das Schlimmste hat die B...