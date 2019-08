Renditewunder des Tages: Deutsche Wohnen

Von nichts kommt nichts. Wer aber über 100.000 Wohnungen im Investorenparadies »Berliner Mietenmarkt« sein eigen nennen darf, dem sind satte Renditen gewiss. Kein Wunder also, dass die Deutsche Wohnen (DW) am Dienstag einmal mehr ein dickes Plus vermelden durfte. Um 13,1 Prozent überstieg der Gewinn der ersten sechs Monate 2019 jenen des Vorjahreszeitraums.

Das goldene Zeitalter für die Aktionäre geht also weiter. Begonnen hat es 2012. Seither hat der Konzern einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung vom März zufolge seinen Wohnungsbestand in Berlin mehr als vervierf...