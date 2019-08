Nachschlag: Riace mahnt

1998 kamen in der kalabrischen Ortschaft Riace die ersten Flüchtlinge an, aus Kurdistan. Was tun? Kurzerhand brachte man sie mitten unter sich in einem leerstehenden Haus unter. Davon gab es genug, schließlich hatten viele Einheimische die wirtschaftlich abgehängte Region verlassen, um in Norditalien oder im ...