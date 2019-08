Hardliner gewinnt

Wie in den Umfragen vorausgesagt, wird Alejandro Giammattei von der Partei »Vamos« neuer Präsident Guatemalas. Der Rechte setzte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen Sandra Torres von der nominell sozialdemokratischen UNE klar durch. Etwas mehr als 58 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben dem Kandidaten ihre Stimme, nur etwa 42 Prozent stimmten für seine Konkurrentin. Während Torres ihre Niederlage einräumte, dankte Giammattei seinen Wählern – und verwies auf höhere Kräfte: »Der Moment Gottes ist gekommen«, sagte der 63jährige auf einer Pressekonferenz am Sonntag abend (Ortszeit). »Wir werden das Land wieder aufbauen.«

Das Wahlergebnis stellt eine Verdreifachung der Prozentpunkte aus der ersten Wahlrunde dar. Nicht er, sondern Torres hatte am 13. Juni mit fast 26 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Beide Kandidaten gelten als Vertreter des gua­temaltekischen Politestablishments, dem es in erster Linie um Macht und persönliche Bereic...