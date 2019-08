Wenn es nur dem FC Bayern gut geht

Ende der Woche beginnt eine neue Saison der Fußballbundesliga, womöglich wird der FC Bayern zuvor noch die Verpflichtung von Marco Reus für schlappe 100 Millionen verkünden. Warum einen das kalt lassen sollte, erklärt Christian Bartlau im Buch »Ballverlust«, das gerade bei Papyrossa erschienen ist. Der Autor, Jahrgang ’85, wurde in früher Jugend bei Hansa Rostock zum Fußballfan, und blieb das 25 Jahre lang, fünf davon war er Sportreporter bei n-tv.de. Seit dem Sommer 2018 hat er kein Spiel mehr gesehen. Und dabei wird es auch erst mal bleiben. Ihm wird nun also kein Eckball mehr »präsentiert von …«, er muss kein drittes TV-Abo abschließen. Kinderhandel, Steuertricks, Monopolisierung, Kriminalisierung von Fans – das alles kann er aus angemessener Distanz verfolgen wie einen schlimmen Unfall, in den man sich ja nicht vorsätzlich verwickeln lassen muss.

»Der Kapitalismus hat einen Fußball nach seinem Ebenbild hervorgebracht«, schreibt Bartlau. Tatsächlich er...