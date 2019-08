Zwischen orthodoxer Kirche und kalifornischen Laptops vegetiert die russische Jugend. Zu schlau fürs Seelenheil, zu dumm für seriöse Vergeistigung, generiert sie an Bildschirmen Rhythmen mit Musikprogrammen und langweilt sich. Wer kein Oligarch ist, aber auch nicht zu jeder Bedingung ums täglich Brot schuften muss, nimmt chemische Drogen in Technoklubs und bumst im Rudel. Ab und zu kommen, sofern konservativ gesinnt, die Eltern in die Quere und nerven. Den Alten fällt zur Sinnbewältigung im leeren Cyberkapitalismus nämlich auch nicht mehr ein als Homophobie und die Gebetsschnur. Was will man da machen? Wenn die ständige Unruhe des undefinierbaren Hirnvakuums Schreikrämpfe auslöst, kann man nur noch vom Balkon springen oder Säure trinken.

Alexander Gorchilin stellt in seinem Erstlingswerk »Acid« den bedauernswerten Zustand seiner Peergroup dar. Der 27jährige trat bisher als Schauspieler in den Filmen von Kirill Serebrennikow in Erscheinung, zuletzt in »Let...