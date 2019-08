Wahlkämpfer des Tages: Polizei Sachsen

Wenn es darum geht, sterbenslangweilige Wahlkämpfe aufzumischen, ist Die PARTEI unschlagbar. In Sachsen sorgen zwei Wahlplakate der Satiretruppe für Erregungszustände in Polizeibehörden. Auf einem räkelt sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nackt auf einer Wolke, sein überlanger Penis windet sich um ein Holzkreuz, dazu der Spruch »Aus langer Tradition – CDU«. Das andere Plakat zeigt Kretschmer über einer Landkarte von Sachsen, auf der ein von Flammen umgebenes Hakenkreuz prangt. Von hinten legt ihm AfD-Landeschef Jörg Urban die Hand, an...