Mann über Bord

Ohne Seeleute kein maritimes Know-how: eine einfach anmutende Erkenntnis. Seit Jahren wird kritisiert, die Ausflaggungspolitik deutscher Reeder trage stark dazu bei, hierzulande immer weniger Seeleute auszubilden – was auch der maritimen Branche an Land Probleme beschert. Der ehemalige Präsident des Bundesverbands der See- und Hafenlotsen (BSHL), Kapitän Kurt Steuer, hat jetzt in einem Beitrag für das Magazin Hansa die Sache auf den Punkt gebracht und fordert sofortiges Handeln.

Steuer, Vorstandsmitglied des Nautischen Vereins zu Hamburg, stellt kategorisch fest, maritimes Know-how werde eben nicht nur in der eigentlichen Seefahrt benötigt, »sondern auch für die Bereiche Logistik, Umschlag, Versicherungen, Fina...