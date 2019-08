Genügend Zündstoff

Die Diplomaten sind in großer Aufregung. Es hagelt »Noten«, »Berichte« und »Erklärungen«; die Minister tuscheln hinter den Schultern der gekrönten Mannequins, die mit Champagnergläsern in den Händen »den Frieden befestigen«. Aber die »Untertanen« wissen sehr wohl: Wenn die Raben zusammenfliegen, so heißt das, dass es nach Aas stinkt. Und der konservative Lord Cromer (Evelyn Baring, 1. Earl of Cromer, 1841–1917, britischer Diplomat und von 1883 bis 1907 Generalkonsul in Ägypten, d. h. der faktische Herrscher, jW) erklärte dem englischen Unterhaus: »Wir leben in einer Zeit, in der die nationalen (?) Interessen aufs Spiel gesetzt sind, in der die Leidenschaften entbrennen und die Gefahr und Möglichkeit eines Zusammenstoßes ersteht, wie friedlich (!) die Absichten der Herrscher auch sein mögen.«

Zündstoff hat sich in letzter Zeit zur Genüge angesammelt und sammelt sich immer noch an. Die Revolution in Persien droht alle Scheidewände, die »Einflusssphären«, di...