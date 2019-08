Zum ovalen Kleinformat. Ein junges Speedway-Ass steigt um

Mit 15 Jahren ist Norick Blödorn (Foto) World-Trophy-Sieger in der 85-Kubikmeter-Klasse im Speedway auf Sand. Am Sonnabend bestreitet er bei der Europameisterschaft im traditionsreichen und grundsanierten Speedway-Stadion im mecklenburgischen Güstrow sein letztes Rennen in dieser Klasse. Er sattelt um, von der kleinen 85er auf die große 500er-Maschine – und vom 150-Meter-Kurs im Innenraum auf die 300 Meter lange Ovalbahn der Arena.

Der Umstieg, ein Problem? »Nein, im Prinzip gibt es da fahrtechnisch keinen großen Unterschied zum ovalen Kleinformat«, erklärt Blödorn im jW-Gespräch drei Tage vor der EM. Er klingt gelassen.

Seit 2015 fährt Blödorn für den MC Güstrow. Zu DDR-Zeiten war das der erfolgreichste Speedway-Verein. »20 DDR-Mannschaftsmeistertitel sprechen für sich«, meint Pressesprecher Gunnar Mörke stolz gegenüber jW. Zur Vereinsgeschichte gehöre auch Speedway-Pion...