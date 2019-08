Investment des Tages: Hartz IV

Durch die Agenda 2010 wurden Versicherern Tür und Tor geöffnet. Kanzler Gerhard Schröder, der Genosse der Bosse, kürzte staatliche Sozialleistungen bis unter das Existenzminimum. Wer im Alter nicht Pfandflaschen sammeln will, soll privat vorsorgen, um zu überleben. Mit den Worten des Chefanlagestrategen der Allianz-Sparte »Global Investors«, Neil Dwane: »Das Schöne an unserem Geschäft ist doch, dass sich in jeder erdenklichen Situation immer Gelegenheiten auftun.«

Die neueste Investmentidee will die Essener Startup-Klitsche »Ewa« auf den »Markt« bringen: eine Versi...