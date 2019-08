Stühlerücken in Puerto Rico

In Puerto Rico geben sich die Gouverneure die Klinke in die Hand. Am Mittwoch (Ortszeit) wurde Wanda Vázquez als neue Regierungschefin vereidigt. Direkt im Anschluss erklärte sie, es sei ihre Pflicht, den Posten einzunehmen – »mit der Verantwortung und Ernsthaftigkeit, die er verdient«. Die bisherige Justizministerin ist damit die dritte Amtsträgerin in weniger als einer Woche.

Nur wenige Stunden zuvor hatte das Oberste Gericht des »US-Außengebiets« die Vereidigung von Pedro Pierluisi als Gouverneur vom vergangenen Freitag für ungültig erklärt. Seiner Ernennung zum Staatssekretär – dem zweiten Posten in der Regierung und damit im Fall eines Rücktritts des Gouverneurs dessen Nachfolger – hatte zuvor die Abgeordnetenkammer, nicht jedoch der Senat zugestimmt. Die Richter folgten in ihrem Urteil der am Samstag von Senatspräsident Thomas Rivera eingereichten Klage. Die Ernennung Pierluisis sei nicht verfassungskonform gewesen, da ihr zuvor nicht sowohl Abgeord...