Fauler Kompromiss

Am 18. Juni hat der Berliner Senat einen Gesetzentwurf für die Umsetzung der ab Januar 2020 grundgesetzlich verpflichtenden sogenannten Schuldenbremse in Landesrecht beschlossen. Da am gleichen Tag auch die Eckpunkte für den breit diskutierten »Mietendeckel« verabschiedet wurden, zog dieser Vorgang bedauerlicherweise nur wenig kritische Aufmerksamkeit auf sich. Schon im Januar hatte jW über die im Haus von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) vorbereitete Verankerung der »Schuldenbremse« in der Landesverfassung berichtet. Diese Maximalforderung musste wegen des Widerstandes aus der Berliner Linkspartei im Frühjahr zurückgenommen werden. Im Juni lag dem »rot-rot-grünen« Senat dann ein »Kompromissvorschlag« vor. Und der hat es in sich.

Am Mittwoch haben eine Ökonomin, vier Ökonomen und ein Landespolitiker, die alle den Koalitionsparteien mehr oder weniger eng verbunden sind, einen eindringlichen Appell an die drei Fraktionen im Landesparlament gerichtet. Un...