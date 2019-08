Läuse am »Beidl«

Dieses Lehrstück in Sachen deutschsprachiger Sangeskunst handelt von zwei Aufnahmen. Beide sind in der deutschen Liederbestenliste plaziert. Damit hören die Gemeinsamkeiten auf. Aber zum Verweis auf die deutsche Misere taugt der Vergleich.

Den Auftakt machen Liederjan, bekannt aus dem Folk-Kontext der siebziger Jahre. Chansons, Irisches und deutsche Volkslieder gaben den Ton an; vierzig Jahre später sind die Norddeutschen um Erfahrungen und gar einen »Deutschen Kleinkunstpreis« reicher. Genau so hören sie sich an, wenn es mit Gästen und Gitarren, Ukulele, Kazoo und Akkordeon ans Werk geht. Feinarbeit am musikalischen Detail, kein Fehlton mischt sich in die wohlgesetzten Worte, die auf eine garantierte, allemal politisch korrekte Pointe hinauslaufen. Ob Trump oder Flüchtlingspolitik, wetten, dass Liederjan ...