»Rational erklären lässt sich das alles nicht«

Bereits zum 23. Mal findet in Berlin die Hanfparade statt, bei der am Sonnabend für die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums demonstriert wird. Welche Bedeutung haben die Proteste für den Kampf um Legalisierung?

Die Hanfparade ist ein wichtiges Signal. Ein Ende der Legalisierung von Cannabis ist längst überfällig. Die Kriminalisierung führt zur Bevormundung erwachsener Menschen. Was wir brauchen ist ein drogenpolitischer Neustart, also eine sofortige Entkriminalisierung aller Drogenkonsumentinnen und -konsumenten. Dafür gehen auch wir von Die Linke am Samstag auf die Straße.

Woran scheitert die Legalisierung bislang?

An ideologisch verbohrten Politikern vor allem in der CDU und CSU. Während diese etwa Alkohol als Kulturgut behandeln, wird Cannabis verteufelt. Dabei sterben in Deutschland jedes Jahr 74.000 Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums, während bisher niemand hierzulande durch Cannabiskonsum gestorben ist. Diejenigen, die weiter für ein Cann...