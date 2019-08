Einmal golden, immer golden

Einen wunderschönen guten Morgen! Wir erinnern uns, wie Franz Beckenbauer 1990 in Rom nach dem Titelgewinn der deutschen Mannschaft der Pressemeute in die Mikros diktierte, dass es ihm ja wirklich leid täte, aber mit den aus der DDR dazustoßenden Kickern sei Deutschland wohl auf lange Sicht hin unschlagbar. Anschließend dauerte es allerdings 24 Jahre, bis von Großdeutschland wieder ein WM-Titel gefeiert werden konnte. Immerhin, 1996 machte sich sein Nachfolger Hans-Hubert Vogts auch als Trainer unsterblich, indem er, Matthias Sammer und Dieter Eilts (Upgant-Schott, Ostfriesland) sensationell die EM in England gewannen. Wie schwer das ist, sieht man auch daran, dass mittlerweile 23 Jahre verstrichen sind, ohne dass die deutsche Bundesrepublik diesen Erfolg wiederholen konnte.

Im argentinischen Fußball sieht es noch deprimierender aus. Der letzte WM-Gewinn liegt bereits 33 Jahre zurück, und der letzte Titel überhaupt, der Gewinn der Copa América 1993 in Ecu...