Aber, wie gesagt, naja

Die Metalsister unter uns weiß es zuerst: »Möwen über Land – das gibt noch Gewitter!« Tatsächlich lässt himmlisches Grummeln die Veranstalter Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die in der bunten Presse schon mal als »Evakuierung« durchgehen können. Aber zu mehr als einer halbstündigen Verzögerung hier und da lässt sich die Metalgilde dann doch nicht bequemen, denn es ist wieder mal Jubiläum in Wacken: stolze 30 Jahre Festival und entsprechend massig Programm. Zur Perlenhochzeit sind denn auch einige echte Perlen der Rockgeschichte angereist, die locker fünf Jahrzehnte repräsentieren; insgesamt 120 Bands aus aller Welt fegen im je eigenen Tempo über die mittlerweile zehn Bühnen des Festivals (wenn wir die Kirche, in der Uli Jon Roth aufspielt, mal nicht im Dorf lassen).

Zum Einstieg aber direkt mal das volle Brett: Slamming Brutal Death Metal präsentiert eine junge Truppe aus Aserbaidschan mit dem szenekompatiblen Namen Goat Ripper, und sie tut das mit löbliche...