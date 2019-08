Für eine ganze Dekade hat Torsten Lieberknecht die Geschicke von Eintracht Braunschweig gelenkt. So lange hatte er das Traineramt beim Deutschen Meister von 1967 inne und führte diesen zwischenzeitlich sogar für ein einjähriges Intermezzo in die Bundesliga zurück. 2018 war dann Schluss, doch an diesem Wochenende kehrte Lieberknecht erstmals wieder in offizieller Funktion zurück – und zwar als strahlender Sieger. Deutlich mit 3:0 gewann Lieberknechts aktueller Verein MSV Duisburg das Spitzenspiel der institutionalisierten fußballerischen Drittklassigkeit und stürzte damit die zuvor noch mit weißer Weste dastehenden Niedersachsen von der Tabellenspitze. »Der Tag ging mir durch Mark und Bein«, gestand Lieberknecht am Ende desselben. Ein frühes Eintracht-Eigentor und zwei späte eigene Treffer ließen den jetzt aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Tabel...