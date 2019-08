Platzverweis für Höcke

Gleich zwei Veranstaltungen gegen rechte Propaganda und den wachsenden Einfluss der AfD fanden am Wochenende in Cottbus statt. Am Samstag gab es ein Konzert der Initiative »Wann, wenn nicht jetzt«, am Sonntag kamen mehr als 1.000 Menschen zu einer Veranstaltung des Cottbuser Bündnisses »Appell von Cottbus«.

Die Kampagne »Wann, wenn nicht jetzt« führt derzeit eine »Marktplatztour« in Sachsen, Brandenburg und Thüringen durch. In Cottbus machte sie Station am Stadthaus auf dem Erich-Kästner-Platz. Die gut 500 Besucher erlebten eine interessante Mischung aus Informationen, Kunstperformances, Musik und Diskussionen. Ein Schwerpunkt war das Thema »30 Jahre nach der Wende«. Auf dem Podium saßen unter anderem der Gewerkschaftssekretär Ralf Franke, Gisela Vierrath (DKP) und Martin Kühne (Die Grünen). Die Diskutanten berichteten, wie sie diese Zeit selbst erlebten und welche Gedanken ihnen angesichts der versuchten Vereinnahmung des Themas durch die AfD durch den K...