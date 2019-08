Krasser Hype

Ab in den Urlaub? Noch nicht. Nach insgesamt 26.650 Wettkampfkilometern in den letzten drei Wochen steht für die Deutschlands neue Schwimmstars Florian Wellbrock und Sarah Köhler bis Ende August noch Training auf dem Programm. Erst dann fliegt das Paar zum Entspannen nach Ägypten. Im Urlaub wollen sich die beiden Weltmeister nicht nur von den körperlichen Strapazen erholen, die durch die Deutsche Meisterschaft (DM) in Berlin direkt im Anschluss an die Weltmeisterschaft enorm waren. Sie wollen auch verarbeiten, dass sie zu deutschen Sportstars aufgestiegen sind. Und wo bleibt die Romantik?

»Der Hype ist schon krass«, sagte Wellbrock der Hypemaschine Bild. Er merke, »dass auf einmal ziemlich viele Leute Interesse an mir haben. Das wird mittlerweile fast ein bisschen anstrengend.« Vielleicht sollte man ihn beruhigen mit dem selbstverständlich rein theoretischen Gedanken, dass so ein Hype bei ausbleibenden sehr guten Leistungen auch rasch wieder vorbei sein k...