Zurück zu den Wurzeln

Am 27. Oktober finden in Kolumbien Regionalwahlen statt, und zum ersten Mal bewirbt sich die aus der früheren Guerilla hervorgegangene Partei FARC (Alternative Revolutionäre Kraft des Volkes) mit eigenen Kandidaten um Sitze in den Parlamenten der Departamentos und Kommunen. Wie die Nachrichtenagentur Prensa Rural berichtet, hat die Partei 80 Listen in 21 der 32 Departamentos (Bundesländer) eingereicht. In weiteren Regionen beteiligt sie sich an Bündnissen mit anderen fortschrittlichen Kräften.

Überschattet wird der Wahlkampf jedoch durch die sich immer weiter vertiefende Spaltung der FARC. Am Donnerstag abend (Ortszeit) veröffentlichte das lateinamerikanische Internetportal Agencia Bolivariana de Prensa (ABP) einen namentlich nicht gezeichneten »Offenen Brief an die Nachfolger Bolívars«, in dem zum Wiederaufbau der »Bolivarischen Bewegung für das Neue Kolumbien« (Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia) aufgerufen wird. Diese Organisation war ursprün...