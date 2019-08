Freibrief für Gewalttäter

Während in fast allen Bundesländern die Polizeigesetze verschärft und die Rechte der Beamten gegenüber mutmaßlichen Delinquenten ausgebaut wurden, werden Polizeibeamte, die sich etwas zu Schulden kommen lassen, kaum belangt. So wurde etwa in Dortmund in der letzten Woche ein Verfahren gegen einen Polizisten eingestellt, der im März dieses Jahres im Rahmen einer Razzia in der nördlichen Innenstadt einer schwangeren Frau ins Gesicht geschlagen hatte. Die junge Frau war durch die Schläge verletzt worden und erlitt eine Kiefer- und Jochbeinprellung. Zudem soll der Beamte trotz des Hinweises der Betroffenen, dass sie schwanger sei, diese »über Minuten mit dem Knie im Rücken bäuchlings auf den Boden gedrückt haben«, berichtete die Nichtregierungsorganisation Amnesty International auf einer eigens eingerichteten Internetseite zum Thema Polizeigewalt.

Durch den Lärm des damaligen Einsatzes aufgeschreckt, hatte ein Nachbar mit dem Handy die besagte Szene aufgenomm...